Nevşehir'de otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de bir otelde meydana gelen baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bir otelde meydana gelen baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle Damat İbrahim Paşa Bulvarı'nda 5 katlı otel binasının çatı kısmında yangın çıktı. Etrafa yayılan yoğun dumanı gören vatandaşlar yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen polis caddeyi trafiğe kapattı, itfaiye ekibi ise binanın çatısındaki alevlere müdahalede bulundu.
Yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü ve yol trafiğe açıldı.
Sokağa çıkan bazı mahalle sakinleri, söndürme çalışmasını izledi.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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