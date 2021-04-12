Nevşehir'de on bir ayın sultanı için 11 pare top atışı
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Nevşehir'de on bir ayın sultanı için 11 pare top atışı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de on bir ayın sultanı için 11 pare top atışı

Nevşehir'de belediye görevlileri, ramazan ayının başlaması nedeniyle 11 pare top atışı gerçekleştirdi.

Nevşehir'de belediye görevlileri, ramazan ayının başlaması nedeniyle 11 pare top atışı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vaktinde top atışı yapacak olan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kahveci Dağı'nda oluşturulan alandan 11 pare top atışı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Savran, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara tebriklerini iletti.

Ay boyunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması tavsiyesinde bulunan Savran, "Rahmet ve mağfiret ayı ramazanın tüm dünyayı etkisi altına alan salgından kurtuluş için vesile olmasını diliyorum. Bizleri yeniden bu mübarek aya kavuşturan Rabbimize hamdolsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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