Nevşehir'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Haberler
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Nevşehir'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Nevşehir'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Perşembe günü il genelinde taşımalı eğitim öğrencileri, özel eğitim öğrencileri ve rehabilitasyon merkezlerine gelen öğrenciler için eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi

(Asım Çapacı/İHA)

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