Nevşehir'de Okullara Kar Tatili

Nevşehir'de devam eden kar yağışı, olası don ve buzlanma nedeniyle il genelindeki eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının bugün için bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA