Nevşehir'de okullara bugün ara verildi

DERİNKUYU, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Avanos ilçesinde taşımalı eğitime, Acıgöl, Derinkuyu ve Ürgüp ilçelerinde de tüm kademelerde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Nevşehir'de sabaha karşı başlayan kar yağışının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.