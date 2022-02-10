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Nevşehir'de okullara bugün ara verildi

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de okullara bugün ara verildi

Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

DERİNKUYU, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Avanos ilçesinde taşımalı eğitime, Acıgöl, Derinkuyu ve Ürgüp ilçelerinde de tüm kademelerde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Nevşehir'de sabaha karşı başlayan kar yağışının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Derinkuyu, Nevşehir, kar, Güncel, Haberler

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