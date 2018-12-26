Nevşehir'de Okullar Tatil Edildi

Nevşehir'de dün gece itibarıyla başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi ve olası buzlanma tehlikesine karşı ilimizde eğitim ve öğretime 26.12.2018 günü ara verilecek olup engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA