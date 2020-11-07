Nevşehir'de okullar dezenfekte edilmeye devam ediyor
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Nevşehir'de okullar dezenfekte edilmeye devam ediyor

07.11.2020 13:03 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:07
Nevşehir'de okullar dezenfekte edilmeye devam ediyor

Nevşehir'de okullar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında rutin olarak dezenfekte ediliyor.

Nevşehir'de okullar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında rutin olarak dezenfekte ediliyor.

Nevşehir Belediyesi, korona virüs sürecinin başladığı Mart ayından bu yana halk sağlığının korunması ve salgının yayılmasını azaltıcı önlemler alarak, tedbirleri elden bırakmıyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekipleri, şehrin farklı noktalarında aktif bir şekilde yürüttüğü dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını okullarda da sürdürüyor. Özel kıyafetli ekipler okullarda sınıflar başta olmak üzere öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, lavabo ve koridorlarda özel solüsyonlu ilaçlarla dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürünler kullanıldı. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de okullar dezenfekte edilmeye devam ediyor
Nevşehir'de okullar dezenfekte edilmeye devam ediyor
Nevşehir'de okullar dezenfekte edilmeye devam ediyor
Nevşehir'de okullar dezenfekte edilmeye devam ediyor
Nevşehir'de okullar dezenfekte edilmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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