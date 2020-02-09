Nevşehir'de okullar 1 gün tatil edildi

09.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:42

NEVŞEHİR'de, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın okulların tatil edildiği belirtilerek, "Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, 10.02.2020 Pazartesi günü oluşacak kuvvetli buzlanma, don olayı ve yoğun sisin ulaşımı olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Eğitim Kurslarının Valiliğimizce, 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Yapılan açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerden hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanların da aynı gün 1 gün süreyle idari izinli sayılacağını ifade edildi.

Kaynak: DHA