Nevşehir'de okul servislerine ceza
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Nevşehir'de okul servislerine ceza

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, okul servis araçlarını denetledi.

05.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:22
Nevşehir'de okul servislerine ceza

Trafik Tescil Denetleme Şubesi ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, okul servis araçlarını denetledi.


Alınan bilgiye göre, 27 personelin katıldığı 13 ekiple 13 farklı bölgede yapılan denetimlerde 181 araç kontrol edildi.


Kusurları tespit edilen 10 sürücüye rehber personel bulundurmamak, 2 sürücüye ise taşıma sınırı üstünde yolcu almak suçlarından para cezası uygulandı.


Araç sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA
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