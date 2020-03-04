Nevşehir'de öğretmen servisi kaza yaptı: 7 yaralı
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Nevşehir'de öğretmen servisi kaza yaptı: 7 yaralı

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Ayhan köyüne giden servisin kaza yapması sonucu 7 öğretmen yaralandı.

04.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:46
Nevşehir'de öğretmen servisi kaza yaptı: 7 yaralı

'in ilçesine bağlı Ayhan köyüne giden servisin kaza yapması sonucu 7 öğretmen yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesine bağlı Ayhan köyüne öğretmenleri götüren servis kaza yaptı. Kazada serviste bulunan 7 öğretmen yaralanırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazada yaralanan öğretmenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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