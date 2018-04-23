Nevşehir'de Öğrenciler 23 Nisan'ı Türkiye Haritası Koreografisiyle Kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir'de öğrenciler Türkiye haritası koreografisi yaptı.

Nevşehir Özel Kardelen Koleji öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Türkiye haritası koreografisi yaparak kutladı. Öğrenciler okul bahçesinde yaptığı koreografiyle, kalplerinin Türkiye için çarptığı mesajını verdi. Koreografiye öğretmenler de katkı sağladı.

Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı, 450 öğrenci tarafından yapılan koreografinin 2 günlük bir çalışmanın ardından ortaya çıktığını söyledi. Çamcı, "Okulumuz öğrencileri geçtiğimiz yıl şehrimizde dünya çocuklarını ağırlayarak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ev sahipliği yaptılar. Bu yıl da Türkiye sınırlarını, vatan coğrafyasını okulumuz bahçesine çizerek vatanın, coğrafyanın, Ulusal egemenliğin ne olduğunu tüm dünyaya ve Türkiye'ye duyurdular. Koreografimize 3.sınıftan 8.sınıfa kadar 450 öğrencimiz katıldı ve koreografi iki günlük bir hazırlıkla gerçekleştirildi" diye konuştu. - NEVŞEHİR