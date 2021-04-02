Nevşehir'de oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'de tartıştığı oğlunu tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.
Nevşehir Devlet Hastanesine yaralı getirilen D.D, tartıştığı babası A.D. tarafından tüfekle vurulduğunu öne sürdü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, A.D'yi gözaltına aldı.
Zanlı A.D, emniyetteki ifadesinde, aralarında çıkan tartışma sırasında oğlunun kendisine bıçak çektiğini öne sürdü. A.D, korkutmak amacıyla tüfekle ateş ettiği esnada istemeden oğlunu yaraladığını savundu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, hastanede tedavi altına alınan D.D'nin üst aramasında ele geçirilen bıçağa el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan