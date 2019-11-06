Nevşehir'de, ödüllü sigara izmariti toplama kampanyası

06.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:34

Nevşehir Belediyesi tarafından ödüllü sigara izmariti toplama kampanyası başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ölüm sebeplerinin başında gelen ve aynı zamanda çevre kirliliğine yol açan sigara konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ödüllü sigara izmariti toplama kampanyası başlatıldığı bildirildi.



Kampanya çerçevesinde en çok izmarit toplayan bir kişiye çeyrek altın verileceği belirtilirken, proje çerçevesinde, 10 gram izmarit getirenler için fidan dikimi, 50 gram izmarit getirenlere sinema bileti, 100 gram izmarit getirenlere imzalı kitap, 200 gram izmarit getirenlere ise Nevşehir Belediyespor forması hediye edilecek.



En çok izmarit toplayan ilk 50 kişinin Belediye Başkanı Rasim Arı ile yemek programında buluşacağının aktarıldığı açıklamada, ödüllerin her ay sonunda düzenlenecek törenle verileceği ifade edildi.



Nevşehir'in hayranlık uyandıracak bir kent olması için çalıştıklarını, bunun için de çevre temizliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Arı, vatandaşların kampanyaya duyarlılık göstermelerini isteyerek, şunları kaydetti:

"Şehrimizi daha temiz yapmak için belediye ekiplerimiz gece gündüz sahada. Mahallelerimizi, sokak ve caddelerimizi temiz tutmak için 24 saat boyunca çalışmalar yürütüyoruz. Fakat sadece belediye temizlik görevlilerinin çalışması ile bunu başarmamız mümkün değil. Bu konuda tüm halkımızın duyarlı davranması gerekiyor. Çöp kutuları bulunmasına karşın yere atılan çöpler ve sigara izmaritleri bizleri üzüyor. Amacımız çevre bilinci oluşturmak, farkındalık yaratmak."

Kaynak: AA