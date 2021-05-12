Nevşehir'de Nisan ayında 138 konut satıldı
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Nevşehir'de Nisan ayında 138 konut satıldı

Nevşehir'de Nisan ayında 138 konut satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Aksaray'da Nisan ayı konut satışları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Aksaray'da Nisan ayı konut satışları açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nisan ayında konut satış rakamları açıklandı. Nevşehir'de Nisan ayında 138 konut satışının gerçekleştirildiği açıklanırken, Kırıkkale'de 388, Aksaray'da 347, Niğde'de 486, Kırşehir'de ise 268 konut satışı gerçekleştirildiği açıklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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