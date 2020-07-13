Nevşehir'de "Neolitik Çağ Yüzey Araştırmaları Projesi"ne yeniden başlandı
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Nevşehir'de "Neolitik Çağ Yüzey Araştırmaları Projesi"ne yeniden başlandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünce geçen yıl başlatılan "Neotilik Çağ Yüzey Araştırmaları (NENESU) Projesi" çalışmaları sürdürülüyor.

Nevşehir'de
13.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:13

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünce geçen yıl başlatılan "Neotilik Çağ Yüzey Araştırmaları (NENESU) Projesi" çalışmaları sürdürülüyor.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla yapılan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen çalışmalara normalleşme sürecinde yeniden başlandı.

Yörenin tarihi kimliğinin ortaya konulmasını amaçlayan çalışmaya başkanlık eden Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fevzi Volkan Güngördü, Nevşehir'de tarih öncesi dönemlere dayanan bilimsel çalışmaların 1960 ve 1990 yıllarında gerçekleştirildiğini, araştırmalarda ortaya çıkan bölgesel verilerin, güncel çalışmaların gerekliliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Nevşehir yöresinin Neolitik çağdan beri yerleşim alanı olarak kullanıldığına inandıklarını aktaran Güngördü, şunları kaydetti:

"Neolitik çağ, dünya üzerinde ilk kez sürekli yerleşim olarak tanımlayabileceğimiz köylerin kurulduğu, tarım ve hayvancılığın temel besin elde etme stratejisi olarak benimsendiği en erken zaman dilimi olarak karşımıza çıkmakta. Ülkemizde de bu çağa ait bilinen merkezler arasında Aksaray Aşıklı Höyük, Şanlıurfa Göbeklitepe ve Konya Çatalhöyük yer almakta. NEVÜ Arkeoloji Bölümü olarak insanlık tarihinin temel basamaklarından biri olarak tanımlayabileceğimiz Neolitik çağ kapsamında, Nevşehir ilinin en erken yerleşimcilerinin öyküsünü gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarımıza yeniden başladık."

Yüzey çalışmalarına, NEVÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Meydan da destek veriyor.

Kaynak: AA

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