Nevşehir'de narkotik uygulaması yapıldı

16.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:30

Emniyet Genel Müdürlüğü plan ve koordinesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de narkotik uygulaması yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 ekip ve 42 polisin katılımıyla yapılan uygulamada 35 metruk bina, 28 park ve bahçe, 10 araç ve 51 şahıs kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalanırken 2 şahsa ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA