Nevşehir'de Nafiz-Cemile Dirikoç Aile Sağlık Merkezi törenle açıldı
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Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Nevşehir'de Nafiz-Cemile Dirikoç Aile Sağlık Merkezi törenle açıldı

Neşehir'de yapımı tamamlanan Nafiz-Cemile Dirikoç Aile Sağlık Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

09.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:00
Nevşehir'de Nafiz-Cemile Dirikoç Aile Sağlık Merkezi törenle açıldı

Neşehir'de yapımı tamamlanan Nafiz-Cemile Dirikoç Aile Sağlık Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.


15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'ndeki merkezin açılış töreninde konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptıkları bağışlarla Nevşehir'e eğitimden sağlığa birçok alanda önemli hizmetler kazandıran Dirikoç ailesine teşekkür etti.


Kentteki hayırseverlerin ihtiyaç duyulan durumlarda adeta seferber olduğunu, bundan da bir belediye başkanı olarak mutluluk duyduğunu belirten Arı, "Hem şehirlerin hem de ülkelerin gelişmesinde, kalkınmasında sadece devletten beklenti içerisinde olmak yeterli bir tavır ve davranış değil. Bu kapsamda hayırseverlerimizin sağlık ve eğitim alanında yaptığı katkılar kalkınmada ve ihtiyaç olan binaların sağlanmasında önemli bir yer ediniyor. Hayırseverlerimizin desteği olduğu müddetçe güzel hizmetler yapacağız." dedi.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz'ün de birer konuşma yaptığı programda, Vali Aktaş tarafından hayırsever iş insanı Nafiz Dirikoç'a plaket takdim edildi.


Yapılan duanın ardından merkezin açılış kurdelesi protokol üyeleri ve hayırsever iş insanlarınca kesildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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