Nevşehir'de minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda yaralı var.

Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Nevşehir'e gelen 06 BHR 224 plakalı minibüs Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun yağış nedeniyle bozulan yollarda ambulanslar olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılmaya başlandı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA