Nevşehir'de Milli İrade Platformundan Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara tepki

Nevşehir'de, 58 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri, Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara tepki gösterdi.

Valilik önünde bir araya gelen platform üyeleri, "Teröristin üniversitede işi ne?", "Rektörümün, polisimin yanındayım", "Kabe kutsalımızdır" yazılı pankart taşıdı.

Platform başkanı Mustafa Özdemir, burada yaptığı konuşmada, terör örgütleri ve destekçilerinin, rektör atamasını mazeret göstererek kargaşa çıkarmaya çalıştığını belirtti.

Müslüman olmayan ülkelerde bile eşine rastlanmayan tahammülsüzlüğü ibretle seyrettiklerini ifade eden Özdemir, "Aziz Türk milleti durumun farkında, bu tür provokasyonlara asla müsamaha etmeyecektir. 50-60 yıldır içimizde besledikleri, besleyip büyüttükleri teröristleri yeri ve zamanı geldiğinde devletimizin, milletimizin ve kutsal değerlerimizin üzerine salmaktan imtina etmeyenlere sesleniyoruz, Allah'ın nurunu asla söndüremezsiniz." dedi.

Özdemir, Boğaziçi Üniversitesine yeni rektör atamasıyla Türkiye'nin dünyanın başarılı ülkeleri arasına girip, savunma sanayisinde önemli katkılar sunacağının bilindiğini, bu duruma engel olmak için birilerinin düğmeye bastığını kaydetti.

Üniversitelerin millete hizmet yerleri olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Yeniden büyük Türkiye'nin kuruluşundan mı korkuyorsunuz? Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Güneydoğu'da, 15 Temmuz'da binlerce şehit vererek muhafaza ettiğimiz bu vatanı hiç kimse kusura bakmasın, çapulculara bırakacak değiliz. Milletimizin suskunluğu asaletindendir, liderinden bir işaret bekler. Mesele, rektör meselesi değil. Mesele 'Buradan bir Gezi çıkar mı?' hezeyanıdır. Bu ülkede ilk defa rektör atanmıyor. Yetkililerin açıklamalarına göre provokatörlerin yüzde 95'inin öğrenci olmadığı anlaşılıyor. Bu ülke için gecesini gündüzüne katarak çalışan, devletine, milletine ve bayrağına bağlı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Ancak öğrenci görünümlü teröristlere de pabuç bırakacak değiliz. Hazır kıta terör gruplarını finanse eden, onları besleyen, zamanı gelince meydanlara süren her kim olursa olsun gereken yapılmalıdır. Ülkemiz bir hukuk devletidir."

Eylem, dua edilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan