Nevşehir'de meydana gel sel hasar oluşturmadı
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Nevşehir'de meydana gel sel hasar oluşturmadı

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde dün meydana gelen yağış sonrasında herhangi bir zarar meydana gelmedi.

Nevşehir'de meydana gel sel hasar oluşturmadı
12.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:15

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde dün meydana gelen yağış sonrasında herhangi bir zarar meydana gelmedi.

Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan ve uzun süre yağan şiddetli yağış sonrasında Nar beldesinde sel meydana geldi. Nar beldesinde yağmur sonrası oluşan selde dere yatağında bazı vatandaşlar kısa süreli mahsur kalmasının ardından ise burada bulunan bağ ve bahçelerde bulunan ürünlerde zarar meydana gelmedi.

Nar Belediye Başkanı Süleyman Özçelik yaptığı açıklamada meydana gelen sel sonrasında ürünlerin zarar görmediğini söyleyerek, "Nar beldemizde sel yılda normalde iki veya üç kez olan bir durum. Nevşehir'in en büyük havzalarından biri olan Kızılırmak'a kadar uzanan bir alana sahibiz. Burada çoğunlukla, Derinkuyu, Göre ve Çardak bölgelerinin selleri ve Nevşehir'in yağmur ve sel suları kasabamıza gelmektedir. Buradan Sulusaray istikametine gitmekte. Bizim dere ıslahımız olmadığı için normalde yapılması gerekiyor ama yatırım süreci içerisinde olan yollarımızın dere ıslahı içerisinde olmasıdır. Buraların zarar görmesinin sebebi de betonarme ve yapı olmadığından dolayı toprak ve kumlar suyun, selin süratine göre belli yerlerde birikiyor. Dün yaşanan selde beldemizde çok olumsuz bir durum olmadı. Çünkü Nar'a dolu ve kırcı şeklinde bir yağış olmadı. Ama Nevşehir bölgesine yağan yağmur sonrasında sel suları Nar'a hızlı şekilde geldiğinden dolayı çok maddi hasarımız olmadı. Çok şükür ki can kaybı da olmadı. Biz gereken her şeyi Nevşehir Belediyesi olsun, İl Özel İdaresi ve Nar Belediyesi olarak herhangi bir olumsuz durumda karşılayabilecek durumdayız. Biz normalde hava durumunu kontrol ettiğimizde yağmur ve sele karşı ilan sistemi ile biz vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Yani vatandaşlardan olumsuz bir şikayet gelmedi. Ürünlerde de zarar meydana gelmedi" diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir'e bugün için de şiddetli yağış ve sel uyarısı yapıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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