Nevşehir'de metal malzemenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de sac profil üretimi yapılan fabrikada üzerine metal malzeme devrilen işçi hayatını kaybetti.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sac profil üretimi yapılan fabrikada üzerine metal malzeme devrilen işçi hayatını kaybetti.
Nevşehir Organize Sanayi bölgesindeki fabrikada çalışan 29 yaşındaki Durmuş S, devrilen sac rulonun altında kaldı.
Kazayı gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Durmuş S, müdahaleye rağmen yaşamını kaybetti.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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