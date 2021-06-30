Nevşehir'de mesai saatleri normale dönüyor
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Nevşehir'de mesai saatleri normale dönüyor

Nevşehir'de mesai saatleri normale dönüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de resmi kurumlarda 10.00-16.00 saatleri olan mesai saatleri yarın itibarıyla normale dönüyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de resmi kurumlarda 10.00-16.00 saatleri olan mesai saatleri yarın itibarıyla normale dönüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son Kabine Toplantısı'nda 1 Temmuz tarihi itibarıyla normalleşme sürecinin başlayacağının açıklanmasının ardından 1 Temmuz Perşembe günü itibarıyla kamu kurumlarında da mesai saatleri değişiyor. Nevşehir il genelinde kamu kurum ve kuruluşları koronavirüs ile mücadele kapsamında 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verirken 1 Temmuz Perşembe günü itibarıyla ise mesai saatlerine yeni düzenleme yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de 1 Temmuz Perşembe günü itibarıyla resmi kurumlarda mesai saatleri 08.00-12.00 ila 13.00-17.00 saatleri uygulamaya başlanılacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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