Nevşehir'de mehterli sahur Nevşehir'de mehterli sahur Nevşehir'de vatandaşlar sahura mehter takımı ile kalktı Nevşehir'de halk sahura Osmanlı marşları eşliğinde uyandı Nevşehir Belediyesi mehteran takımı, Osmanlı marşları eşliğinde sokak sokak gezerek halkı sahura kaldırdı.

Nevşehir'de mehterli sahur

Nevşehir'de vatandaşlar sahura mehter takımı ile kalktı

Nevşehir'de halk sahura Osmanlı marşları eşliğinde uyandı

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi mehteran takımı, Osmanlı marşları eşliğinde sokak sokak gezerek halkı sahura kaldırdı.

Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında evlerinden dışarı çıkmayan vatandaşlar sahura mehter marşları ile kaldırıldı. Üstü açık otobüs ile Cevher Dudayev Mahallesi sakinlerini Osmanlı marşları eşliğinde sahura kaldıran Nevşehir Belediyesi mehteran takımı vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da eşlik ettiği sahur programına karşılarında mehter takımını gören vatandaşların kimisi Türk Bayrakları ile balkonda marşlara eşlik ederken kimisi ise alkışlarla mehter takımını karşıladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da yaptığı açıklamada halkımızın moral ve motivasyonun üst düzeyde tutmak için vatandaşlara sahura mehteran takımı ile kaldırdıklarını söyledi Belediye Başkanı Arı, "Korona virüs ile mücadele sürecinde halkımızın moral ve motivasyonun üst düzeyde tutmamız gerekir. Bu kapsamda, şehrimiz ve ülkemizde gündem oluşturan etkinlikler yaptık. Amacımız, halkımızın moralini yükseltmekti. Geçen yıl muhteşem bir Ramazan ayı geçirmiştik. Bu yıl bunlardan mahzun kaldık. Klasik hale gelmiş farklı etkinlikler yaptığımız üstü açık otobüs vardı. Bugün de halkımızı sahura mehter marşlarıyla uyandırmak istedik. Mehter takımımızla birlikte halkımızla kucaklaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA