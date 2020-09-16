Nevşehir'de maske takmayan 46 kişiye ceza yazıldı
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Nevşehir'de maske takmayan 46 kişiye ceza yazıldı

Nevşehir'de korona virüs ile mücadele kapsamında maske takma zorunluluğu oldu halde maske takmayan 46 kişiye idari para cezası kesildi.

Nevşehir'de maske takmayan 46 kişiye ceza yazıldı
16.09.2020 11:07 | Son Güncelleme: 16.09.2020 11:12

Nevşehir'de korona virüs ile mücadele kapsamında maske takma zorunluluğu oldu halde maske takmayan 46 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Nevşehir'de maske takma zorunluluğu olduğu halde maske takmayan 46 kişiye polis ekipleri tarafından idari para cezası kesildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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