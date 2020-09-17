Nevşehir'de maske takmayan 13 kişiye para cezası kesildi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve önlemler denetlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda il merkezinde maske kullanma zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle 13 kişiye idari para cezası kesildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA