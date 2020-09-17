Nevşehir'de maske takmayan 13 kişiye para cezası kesildi
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Nevşehir'de maske takmayan 13 kişiye para cezası kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

Nevşehir'de maske takmayan 13 kişiye para cezası kesildi
17.09.2020 12:37 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:41

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve önlemler denetlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda il merkezinde maske kullanma zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle 13 kişiye idari para cezası kesildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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