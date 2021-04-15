Orta Anadolu'da yılın ilk çeyreğinde 4 bin 653 konut satıldı

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de bu yılın ilk üç aylık diliminde 4 bin 653 konut satıldı.

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de bu yılın ilk üç aylık diliminde 4 bin 653 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de bu yılın ocak-mart ayları sürecinde 4 bin 653 konut satışı gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde, bu iller arasında en çok konut satışı 1185'le Aksaray'da, en az ise 511'le Nevşehir'de gerçekleşirken, Niğde'de 1154, Kırıkkale'de 1043, Kırşehir'de 760 konut satıldı.

Söz konusu illerde, bu yılın ocak ayında 1419, şubatta 1402, mart ayında ise 1832 konut satışı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan