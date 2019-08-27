Nevşehir'de "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası"

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası" başladı.

27.08.2019 14:22
Nevşehir'de

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası" başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 4 ayrı grupta 16 takımın mücadele vereceği turnuva sonunda dereceye giren takımların ödüllendirileceği bildirildi.


Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen turnuva, 4 Eylül'de oynanacak final müsabakası ile sona erecek. İlk 3 dereceye giren takımlara kupa, şampiyon takımın oyuncularına spor ayakkabısı hediye edilecek.

Kaynak: AA
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