Nevşehir'de LGS sınavı için okullar dezenfekte edildi Nevşehir Belediyesi, lise ve üniversiteye giriş sınavlarının yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması yaptı.

Nevşehir Belediyesi, lise ve üniversiteye giriş sınavlarının yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması yaptı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı okullar dezenfekte edilmeye başlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sınavın yapılacağı 20 okulda dezenfekte çalışması yaptı. Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürünler kullanan belediye ekipleri, okulların giriş kapısı, çocukların elleriyle dokunabilecekleri kapı kolları ve çerçeveleri, merdivenler, korkuluklar, sınıflar, oturacakları sıralar, öğretmen masaları, pencere kolları ve lavaboları dezenfekte etti. Kaynak: AA