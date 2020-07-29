Nevşehir'de, LGS'de başarılı olan 250 öğrenciye bisiklet hediye edildi
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Nevşehir'de, LGS'de başarılı olan 250 öğrenciye bisiklet hediye edildi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında kentte derece elde eden 250 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Nevşehir'de, LGS'de başarılı olan 250 öğrenciye bisiklet hediye edildi
29.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:46

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında kentte derece elde eden 250 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Başkan Arı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilen törende, LGS'de başarı sağlayan öğrencileri tebrik etti.

Geleceğin teminatı çocuklar ve gençler için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirten Arı, "Gençlerin yaşamında güzelliklerin hakim olması için çalışacağız. Yerel hizmetlerde gençlerin fikirlerine ve sahadan bize iletecekleri bilgilere değer veriyoruz. Gönül isterdi ki şehrimizde ilk 250'deki kardeşlerimize daha fazla hediye verelim ama çam sakızı çoban armağanı, elimizden gelen buydu." dedi.

Arı, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarı elde eden Nevşehirli öğrencilere de önümüzdeki günlerde hediye dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

Başkan Arı, konuşmanın ardından öğrencilere bisikletlerini verdi.

Kaynak: AA

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