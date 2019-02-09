Nevşehir'de Kurtlar Koyun Sürüsüne Saldırdı
Nevşehir'in Göre kasabasında aç kalan kurtlar koyun sürüsüne saldırdı.
Nevşehir'in Göre kasabasında aç kalan kurtlar koyun sürüsüne saldırdı.
Edinilen bilgilere göre, Göre Kasabası Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkiinde Abdurrahman Baş'a ait 17 koyun ve 1 keçi aç kalan kurtların saldırısına uğradı. Koyun sürüsünü saldıran kurtlardan geriye ise sadece postları kaldı. Koyunlarını kurtların saldırısı sonrasında açıklamada bulunan Abdurrahman Baş, "17 koyunumuz ve 1 keçimiz aç kalan kurtların saldırısına uğradı. Koyunlarımızdan geriye sadece postları kaldı" dedi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA