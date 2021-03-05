Nevşehir'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye para cezası

Nevşehir'de kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye 47 bin 360 lira ceza verildi.

Nevşehir'de kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye 47 bin 360 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 350 Evler Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığını tespit etti.

Adrese giden ekipler, evdeki 10 kişiye kumar oynamaktan 13 bin 360 lira, sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 34 bin lira ceza uyguladı.

Ev sahibi M.G hakkında da "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan