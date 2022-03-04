Nevşehir'de Kültür ve sanat etkinlikleri mart ayında sürecek

NEVŞEHİR (Bültenler) - Düzenlediği etkinliklerle şehrin kültür ve sanat hayatına yön veren Nevşehir Belediyesi, her ay birbirinden farklı programlarla vatandaşları buluşturmayı sürdürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve Nevşehirliler tarafından ilgiyle takip edilen etkinlikler çerçevesinde Mart ayında da tiyatro, konser ve söyleşi programları düzenlenecek.

İlk olarak 11 Mart 2022 Cuma günü başlayacak olan etkinlikler çerçevesinde program yapımcısı ve yazar Bekir Develi ile yazar Hayati İnanç, okurlarıyla buluşacak.

Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek söyleşi saat 19.30'da başlayacak.

Çeşitli kanallarda 600 bölüme yakın gezi, belgesel ve yarışma programlarının yanı sıra 7 yıl boyunca TRT ekranlarında Ramazan Sevinci adlı programın sunuculuğunu üstlenen ve ilk kitabı 'Allah Cümle'mizi Korusun' u 2018 yılında çıkarttıktan sonra Hayati İnanç ile birlikte 'Herkes İçin Siyer' isimli kitaba imza atan Bekir Develi ve divan edebiyatının yaşayan abidelerinden biri olan Hayati İnanç'ın söyleşi programının büyük ilgi görmesi bekleniyor.

19 Mart 2022 Cumartesi günü ise bu kez sevilen müzik grubu İmera Nevşehirlilerle buluşacak. Yine Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan konsere vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.

Mart ayının son etkinliğinde ise "Kibarlık Budalası" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek olan oyunda başrolleri Hakan Altıner, Aydan Şener ve Burçik Bildik paylaşacak.

Bültenler - Güncel