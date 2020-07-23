Nevşehir'de kuaförlerde jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nevşehir'de kuaförlerde jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı

NEVŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kuaförlerde uygulanan jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı.

Nevşehir'de kuaförlerde jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı
23.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:13

NEVŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kuaförlerde uygulanan jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı.

Nevşehir de İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali İnci Sezer Becel başkanlığında toplandı. Toplantıda berber, kuaför, güzellik salonu ve marketlere yönelik önceden belirlenmiş önlemlerde değişiklikler yapıldı. Değişiklikle berberlere jilet ve tıraş makinesi kullanarak sakal tıraşına izin verildi; ancak tıraş yapılırken, maskeye ek olarak yüz ve göz koruyucu kullanma zorunluluğu getirildi. Kurul ayrıca, kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerine yönelik, uygulanan makyaj yasağını kaldırdı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz Yaşam
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi 3. Sayfa
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis 3. Sayfa
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Ekonomi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Otomobilin çaptığı anne öldü, kızı ise ağır yaralandı
Otomobilin çaptığı anne öldü, kızı ise ağır yaralandı
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Ceren'in ailesinden Pınar'ın ailesine taziye telefonu! Acılı baba, kanunlarda değişiklik istiyor
Ceren'in ailesinden Pınar'ın ailesine taziye telefonu! Acılı baba, kanunlarda değişiklik istiyor
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Fransa Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Nevşehir'de kuaförlerde jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı - Nevşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 16:25:59. #1.14#
title