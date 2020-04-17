Nevşehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 126 kişiye para cezası uygulandı.

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 126 kişiye para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağının başladığı 22 Mart tarihinden itibaren yapılan denetimlerde, Nevşehir'de 126 kişiye ceza kesildi.

65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin yanı sıra sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle il merkezinde 41, ilçelerden Acıgöl'de 6, Avanos'ta 30, Derinkuyu'da 13, Gülşehir'de 17, Hacıbektaş'ta 3, Kozaklı'da bir, Ürgüp'te ise 15 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA