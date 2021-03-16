Nevşehir'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Nevşehir'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

16.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:58
Nevşehir'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Nevşehir'de denetimler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Nevşehir'de denetimler devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 risk haritasında "orta riskli" kategorisinde bulunan Nevşehir'de ekipler, iş yerleri ve halk otobüslerini denetlerken vatandaşları da maske, mesafe ve hijyen tedbirleri konusunda uyardı.

102 iş yeri, 44 toplu taşıma aracı ile bazı parklarda yapılan denetimde, maske kullanma zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle 4 kişi hakkında tutanak tanzim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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