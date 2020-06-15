Nevşehir'de koronavirüs şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Nevşehir'de koronavirüs şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Nevşehir'de koronavirüs şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldıNEVŞEHİR'de, koronavirüs taşıdıkları iddiasıyla durdurulan kamyondaki baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

15.06.2020 20:48 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:54

Nevşehir'de koronavirüs şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

NEVŞEHİR'de, koronavirüs taşıdıkları iddiasıyla durdurulan kamyondaki baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde durdurulan kamyonun çevresine şerit çekilerek araca yaklaşılması yasaklandı. Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 50 ABB 314 plakalı kamyonda bulunan M.Ş. (50) ve oğlu K.Ş'nin (25) koronavirüs taşıdığı iddiasıyla polise ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kamyonu durdurdu. Özel kıyafetli sağlık ekipleri, kamyon içinde bulunan M.Ş. ve K.Ş'yi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis durdurulan kamyonun çevresine şerit çekerek, güvenlik önlemi aldı. Ekipler, vatandaşları kamyona yaklaşmaması konusunda uyardı. Nevşehir Belediyesi sağlık ekipleri kamyon ve çevresini dezenfekte etti.

Nevşehir'de koronavirüs şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: DHA

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