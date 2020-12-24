Nevşehir'de korona virüs vakaları yüzde 34 düştü

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde korona virüs vaklalarının yüzde 34 oranında azaldığını açıklandı.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde korona virüs vaklalarının yüzde 34 oranında azaldığını açıklandı.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde 9 - 22 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber vaka sayılarında yüzde 34 azalma sağlandı. 15 - 22 Aralık tarihleri arasında ise entübe hasta sayısında yüzde 24 azalma sağlandı" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı