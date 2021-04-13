Nevşehir'de korona virüs vaka sayısı 5,2 kat arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir'de korona virüs vaka sayısı 5,2 kat arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Nevşehir'de korona virüs vaka sayısı 5,2 kat arttı

Korona virüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubu 'kırmızı' kategoride bulunan Nevşehir'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 8 Şubat tarihinden bugüne kadar 5,2 kat artış gösterdi.

Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi
Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi
Uzmanlar kısmi kapanmayı değerlendirdi: Bu bir başlangıç, çekicin ilk darbesi
Uzmanlar kısmi kapanmayı değerlendirdi: Bu bir başlangıç, çekicin ilk darbesi

Korona virüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubu 'kırmızı' kategoride bulunan Nevşehir'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 8 Şubat tarihinden bugüne kadar 5,2 kat artış gösterdi.

Türkiye'nin 100 bin nüfusta haftalık vaka sayılarını gösteren tablosu ilk kez 8 Şubat tarihinde yayınlandı. 8 Şubat tarihinde yayınlanan tabloda Nevşehir'de 100 binde görülen vaka sayısı 66,16 olarak açıklanmasının ardından aradan geçen zaman da Nevşehir'de korona virüs vaka sayısı 5,2 kat artış gösterdi.

Nevşehir'de 8 -14 Şubat tarihleri arasında yüz bide 66,16 olarak açıklanan vaka sayısı 3-9 Nisan tarihleri arasında ise 343,98 olarak açıklandı. Açıklanan rakamların ardından aradan geçen 2 aylık zaman diliminde Nevşehir'de Covid-19 vaka sayısı 5,2 kat artış göstermesi dikkatlerden kaçmadı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mario Draghi Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Burak Deniz Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Ali Palabıyık Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nevşehir'de korona virüs vaka sayısı 5,2 kat arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 23:15:43. #1.15#
title