Nevşehir'de korona virüs tedbirleri
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Devlet Hastanesi, Nevşehir, Güncel

Nevşehir'de korona virüs tedbirleri

Korona virüs salgınına karşı kenti baştan aşağı ilaçlayıp dezenfekte eden Nevşehir Belediyesi ekipleri, son olarak Nevşehir Devlet Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezleri ve özel halk otobüslerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.

17.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:35
Nevşehir'de korona virüs tedbirleri

Korona virüs salgınına karşı kenti baştan aşağı ilaçlayıp dezenfekte eden Nevşehir Belediyesi ekipleri, son olarak Nevşehir Devlet Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezleri ve özel halk otobüslerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.


Nevşehir Belediyesi'nin korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Söz konusu çalışmalar kapsamında Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, alanında uzman ekipler ile birlikte kent merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında, halk otobüsleri ve ticari taksilerde, sağlık kuruluşlarında, öğrenci yurtlarında, okullarda, bankalarda, parklarda ve halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda virüslerin bulunma ihtimaline karşı önleyici tedbir olarak dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.


İnsana ve çevreye zarar vermeyen özel ürünler ile gerçekleştirilen dezenfekte ve yıkama çalışmaları son olarak Nevşehir Devlet Hastanesi ve Aile Sağlı Merkezleri'nde yapıldı.


Devlet Hastanesinde korona virüs salgınına karşı özel kıyafetli ve maskeli ekiplerce, poliklinikler, koridorlar, acil servisler ve hasta bekleme salonlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.


"Özel halk otobüsleri düzenli olarak dezenfekte ediliyor"


Salgın hastalıklara karşı önlemlerini artıran Nevşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında yaptığı temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini de yoğunlaştırdı.


Bu kapsamda şehir merkezinde farklı hatlarda hizmet veren özel halk otobüsleri vatandaşların hijyenik bir ortamda seyahat etmesi için sefere çıkmadan önce hijyen işlemlerinden geçiriliyor. Periyodik aralıklarla göreve başlamadan önce Nevşehir Belediyesi ekiplerince buharlı dezenfeksiyon makineleri ile de en ince ayrıntısına kadar dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuluyor. Dezenfeksiyon işlemlerinden geçirilen otobüsler daha sonra vatandaşların hizmetine sunulmak üzere seferlerine çıkıyor.


Nevşehir Belediyesi ekipleri, şehir içinde kullanılan otobüs duraklarını da düzenli olarak temizlik ve hijyen işlemlerinden geçiriyor. Halk otobüsleri ve durak temizliği için Sağlık Bakanlığının onay verdiği temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri kullanılıyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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