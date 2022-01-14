Köprü girişinde 3 araç çarpıştı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında aynı yönde seyir halinde olan 3 araç çarpıştı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında aynı yönde seyir halinde olan 3 araç çarpıştı.
15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Nevşehir'den Avanos istikametine seyir halinde olan, sürücü isimleri öğrenilemeyen 50 AAE 075, 50 BC 559 ve 50 FE 690 plakalı otomobiller Şifa Köprülü Kavşağı girişinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri devrildi, diğerleri de istinat duvarına çarparak durdu.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücülere olay yerine gelen polis, kaza tutanağı tanzim etti.
Araçların yoldan kaldırılmasının ardından belediye ekipleri temizlik yaptı.