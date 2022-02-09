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Nevşehir'de kopan kaya parçası yola yuvarlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nevşehir'de kopan kaya parçası yola yuvarlandı

Nevşehir'in Göreme beldesinde yağıştan dolayı kopan kaya parçası yola yuvarlandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Göreme beldesinde yağıştan dolayı kopan kaya parçası yola yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre, Göreme Açık Hava Müzesi yolu üzerinde meydana gelen olayda, aşırı yağıştan dolayı zarar gören kaya parçası koparak yol üzerine yuvarlandı. Olayda kimse yaralanmazken, haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından çalışma yapılan yolda kaya parçası kaldırılana kadar trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de kopan kaya parçası yola yuvarlandı

Nevşehir'de kopan kaya parçası yola yuvarlandı

Nevşehir'de kopan kaya parçası yola yuvarlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Nevşehir, 3. Sayfa, Haberler

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