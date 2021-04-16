Nevşehir'de kombi çalan hırsız tutuklandı
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Nevşehir'de kombi çalan hırsız tutuklandı

Nevşehir'de kombi çalan hırsız tutuklandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de, bir iş yerinden kombi çalan şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de, bir iş yerinden kombi çalan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir iş yerinden kombi çalınması üzerine polis çalışma başlattı.

Yapılan teknik takip ve incelemede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen R.G'nin (23) evine operasyon düzenlendi.

R.G. gözaltına alındı, çalıntı eşya da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.G, hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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