Nevşehir'de kök hücre ve kan bağışı kampanyası

26.08.2019 13:38

Kızılay Nevşehir Şubesi tarafından lösemi hastalığıyla mücadele eden ve ilik nakli bekleyenler için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kentteki çeşitli kurumların destek verdiği kampanyaya katılım sağlamak amacıyla Kızılay Kan Merkezine gelen vatandaşlar, kan ve kök hücre bağışında bulundu. Görevliler tarafından kök hücre nakli konusunda vatandaşlara bilgi verildi.

Öte yandan, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kök hücre nakli bekleyen Salim Denizhan'ın (7) yakınları da bağışçılarla sohbet ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Salim Denizhan'ın anneannesi Resmiye Ağaçdelen, AA muhabirine, kök hücre bağışına vatandaşların gösterdiği ilgiden memnuniyet duygulandığını belirterek, bağışçılara teşekkür etti.



Ağaçdelen, "Başımıza gelmeden önce biz de bu konuda bilgi sahibi değildik. Kök hücre nakli kolay bir yöntemle yapılabiliyor. Kızılay tarafından ülke genelinde kampanya yürütülüyor. Umarım hem torunum hem de başka kök hücre bekleyenler sağlıklarına kavuşur." dedi.

Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, kan ve kök hücre bağışının sürekli alındığını, çeşitli dönemlerde ise dikkat çekmek amacıyla kampanyalar düzenlendiğini belirtti.

Kaynak: AA