Nevşehir'de kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı yapıldı

25.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:55

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında "Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri" toplantısı yapıldı.



Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, kış mevsiminde oluşan olumsuz hava koşulları nedeni ile meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklarda dikkate alınarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü.



Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kış mevsimi ile ilgili alınması gereken önlemlerin katılımcılara anlatıldığı sunumun yapıldığı toplantıda; Yerleşim yerlerinde alınacak trafik tedbirleri, Yerleşim yeri dışında alınacak trafik tedbirleri, terminallerde alınacak trafik tedbirleri, Denetimde görevli personel ve ekip araçları konuşularak, değerlendirildi.



Valisi İlhami Aktaş başkanlığındaki toplantıya, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, AFAD İl Müdür Vekili Ömer Kaman, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin ve ilgili kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA