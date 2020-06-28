Nevşehir'de kimliğini evde unutan öğrenciyi sınava polis yetiştirdi
Nevşehir'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu öncesinde kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına polis yetişti.
28.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:11
Nevşehir'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu öncesinde kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına polis yetişti.
Bir öğrenci, YKS'nin ikinci oturumu için sınava gireceği Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine geldi.
Salonun girişinde kimliğini unuttuğunu fark eden öğrencinin telaşlı halini gören polis ekipleri, ne olduğunu sordu.
Polis, kimliğini unuttuğunu söyleyen öğrenciyi evine götürdü.
Evden kimliğini aldıktan sonra polisle yeniden okula dönen öğrenci, sınava yetiştirildi.
Kaynak: AA