Nevşehir'de kimliğini evde unutan öğrenciyi sınava polis yetiştirdi Nevşehir'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu öncesinde kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına polis yetişti.

Nevşehir'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu öncesinde kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına polis yetişti.

Bir öğrenci, YKS'nin ikinci oturumu için sınava gireceği Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine geldi.

Salonun girişinde kimliğini unuttuğunu fark eden öğrencinin telaşlı halini gören polis ekipleri, ne olduğunu sordu.

Polis, kimliğini unuttuğunu söyleyen öğrenciyi evine götürdü.

Evden kimliğini aldıktan sonra polisle yeniden okula dönen öğrenci, sınava yetiştirildi.

Kaynak: AA