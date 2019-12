Nevşehir'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

04.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:33

Nevşehir'de kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 1 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı arayan N.D. kendisinin nüfus cüzdanını bir bankan soygununda bulunduğunu belirterek kendisinde evde bulunan altın ve dövizleri fırının yanında bulunan trafonun oraya bırakmasını söyledi. Polisin kendisine yardım ettiğini düşünen mağdur evde bulunan 4 adet tam altın, 4 adet yarım altın, 3 adet çeyrek altın ve bir miktar dövizi kendisinin arayan şahsın istediği yere bıraktı. Altın ve dövizleri bıraktığı yerden kendisinin dolandırıldığını anlayan şahıs 15 dakika sonra bıraktığı yerden aldı. Başına gelen olayı polis ekiplerine anlatan şahsın ifadesinin ardından polis ekipleri tarafından 21 yaşındaki N.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.D. nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçundan tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA