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Nevşehir'de KDV indirimi denetimi yapıldı

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de KDV indirimi denetimi yapıldı

Nevşehir'de temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından denetimler devam ediyor.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından denetimler devam ediyor.

Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile kent merkezindeki iş yerlerinde KDV indirimi denetimi gerçekleştirdi.

Raflardaki ürün etiketlerini kontrol eden ekipler, temel gıda maddelerini sepete koyarak kasada KDV oranını ve fiyat uyumluluğunu kontrol etti.

Ekipler, ürünlerin fiyat artışını ve son kullanma tarihlerini de inceledi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Zabıta Müdürlüğü, Nevşehir, Ticaret, Güncel, Haberler

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