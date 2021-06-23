Nevşehir'de kaza: 3 ölü, 3 yaralı
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Nevşehir'de kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'de kaza: 3 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Avanos ilçesinde ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kalaba mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 VIK 76 plakalı Ford marka otomobil ile 40 AU 439 plakalı Citroen marka otomobil, çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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