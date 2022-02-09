Nevşehir'de kaya parçası yola yuvarlandı
AA, Alpaslan Körükcü - Güncel
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Nevşehir'in Göreme beldesinde yamaçtan yola yuvarlanan kaya parçası trafiği aksattı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesinde yamaçtan yola yuvarlanan kaya parçası trafiği aksattı.
Tokalı Kilise yakınındaki yamaçtan kopan kaya parçası, Göreme Açık Hava Müzesi yoluna yuvarlandı.
Herhangi bir araca zarar vermeyen kaya parçası, Göreme Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.
Yolda trafik bir süre aksadı.
AA / Alpaslan Körükcü - Güncel