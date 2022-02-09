Nevşehir'de kaya parçası yola yuvarlandı - Haberler
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Nevşehir'de kaya parçası yola yuvarlandı

AA, Alpaslan Körükcü - Güncel
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Nevşehir'de kaya parçası yola yuvarlandı

Nevşehir'in Göreme beldesinde yamaçtan yola yuvarlanan kaya parçası trafiği aksattı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesinde yamaçtan yola yuvarlanan kaya parçası trafiği aksattı.

Tokalı Kilise yakınındaki yamaçtan kopan kaya parçası, Göreme Açık Hava Müzesi yoluna yuvarlandı.

Herhangi bir araca zarar vermeyen kaya parçası, Göreme Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

Yolda trafik bir süre aksadı.

Nevşehir'de kaya parçası yola yuvarlandı

AA / Alpaslan Körükcü - Güncel

Nevşehir, Güncel, Haberler

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