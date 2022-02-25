Nevşehir'de kavşakta çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

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Nevşehir'de kavşakta çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de kavşakta çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 07 ASG 958 plakalı otomobil ile E.İ. yönetimindeki 50 FN 078 plakalı otomobil Çevre Yolu Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan U.Ö, M.Ö, ve Ö.Ş'yi kentteki çeşitli hastanelere sevk etti.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekici ile kaldırıldı.

Kaza, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Otomobil, Nevşehir, Kaza, Güncel, Haberler

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